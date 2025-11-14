Professor da Universidade Estadual Paulista é demitido após mais de 40 denúncias de assédio

Em 19 de março deste ano, o professor Rafael Salatini de Almeida foi afastado por 90 dias. CNPq / Reprodução

Após 44 denúncias de assédio, o professor Rafael Salatini de Almeida foi demitido por justa causa da Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista (Unesp), no município de Marília. O desligamento foi confirmado no Diário Oficial do Estado de SP, na quarta-feira (12).

As denúncias contra o professor do Departamento de Ciências Políticas e Econômicas foram protocoladas, pelo Centro Acadêmico de Relações Internacionais, em maio de 2024.

Na época, estudantes protestaram pelo campus da Unesp. Os alunos levaram cartazes com frases que teriam sido ditas pelo professor como: "só quando a mulher tira a calcinha, você descobre se ela é porca ou não" e "ninguém aguenta mais ver mulher com os peitos de fora, se você quer mostrar seus peitos, mostra para outro".

A reportagem do g1 tentou contato com a defesa de Rafael, porém, não teve retorno.

O documento entregue à ouvidoria em 13 de maio de 2024 acusava o docente de "prática questionáveis, inadequadas, e que até mesmo, supostamente, incitam crimes". Além disso, os denunciantes alegaram que Rafael proferia falas xenofóbicas, racistas e misóginas durante as aulas: "africanos e latinos não usam o cérebro" e "em Israel não tem estupro pois as mulheres têm fuzil".

Em uma publicação realizada na época das denúncias, a União Estadual dos Estudantes de São Paulo alegou que os relatos envolviam falas de assédio, humilhação e preconceito. Em 19 de março deste ano, o professor Rafael Salatini de Almeida foi afastado por 90 dias.

A Unesp se manifestou em nota enviada à TV TEM e afirmou que a demissão foi motivada por "procedimento irregular de natureza grave; ato de improbidade e conduta moralmente questionável" após a conclusão da Comissão designada para apurar o caso em Processo Administrativo Disciplinar.

Em publicação nas redes sociais, o Centro Acadêmico celebrou a decisão da universidade.