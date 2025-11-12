Segurança

Detido com pistola
Notícia

Preso suspeito de matar advogado após briga no centro de Porto Alegre; outro homem ficou ferido

Envolvidos entraram em luta corporal, por motivo ainda não esclarecido, na madrugada desta quarta-feira. A outra vítima, atingida na perna, está internada. A 2° Delegacia de Homicídios de Porto Alegre vai investigar o caso

Tiago Bitencourt

