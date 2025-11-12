Preso suspeito de matar advogado após briga no centro de Porto Alegre; outro homem ficou ferido

Crime ocorreu nesta madrugada. Alberi Neto / Agência RBS

A Brigada Militar prendeu, na manhã desta quarta-feira (12), o homem suspeito de atirar em dois advogados após uma briga em frente a uma lancheria na esquina da Avenida Borges de Medeiros com a Rua Demétrio Ribeiro no centro de Porto Alegre. O caso ocorreu nesta madrugada. O homem, de 31 anos, foi detido por volta das 8h30min, na Borges de Medeiros com a Rua Fernando Machado, próximo ao local do crime.

O suspeito seria uma pessoa em situação de rua, conhecida na região por andar de skate com um chapéu de cowboy. Ele tem registros policiais. Os policiais apreenderam um pistola .380, que pertencia a uma das vítimas.

Conforme a polícia, o advogado que morreu foi identificado como Mauirá Duro Schneider, 25 anos. Ele foi baleado e morreu no local. O outro advogado, Roger Lopes da Silva, 31 anos, foi baleado na perna e está hospitalizado e fora de risco. Ele é ex-policial militar.

Os dois estavam do lado de fora de uma lancheria, quando por um motivo ainda não esclarecido, Roger abordou o homem em situação de rua. Houve uma briga entre os três e o suspeito conseguiu pegar a arma do ex-policial e atirar. Em seguida ele fugiu do local levando a arma e deixando o chapéu no local do crime.