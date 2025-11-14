Policial militar é suspeito de atirar contra esposa e matar jovem na região central do RS, diz polícia 

Um policial militar de 39 anos é suspeito de ser o autor dos disparos que feriram a esposa dele no tórax e mataram um jovem de 18 anos em São Pedro do Sul, na região central do Estado. A mulher, uma professora de 40 anos, foi hospitalizada. Não há detalhes sobre o estado de saúde dela.

O crime aconteceu por volta das 18h45min desta quinta-feira (13), nas proximidades de um posto de combustíveis. Segundo a Polícia Civil, depois de atirar contra as vítimas, o agente teria cometido suicídio. O caso é investigado.

— Esse policial militar, lotado em São Vicente do Sul, tinha a esposa professora em São Pedro do Sul. Segundo informações obtidas após o crime, ele estaria desconfiado de que ela mantinha um caso extraconjugal. A gente imagina que, de algum modo, ele conseguiu localizar e seguir ela próximo a esse horário, encontrando ela com esse rapaz de 18 anos — relatou o delegado Giovanni Lovato.

Testemunhas relataram terem visto uma discussão breve antes dos disparos. O rapaz foi atingido na cabeça e morreu no local.

Após efetuar os disparos, o policial teria tirado a própria vida. De acordo com o delegado, a arma funcional dele estava dentro do carro, e os tiros foram efetuados com uma arma particular. Segundo o delegado, não há registros de violência doméstica entre o casal.

— Não havia nenhum registro de ocorrência, nenhuma situação de violência doméstica levada ao conhecimento da polícia até então. No momento, nós tratamos o caso como feminicídio tentado, homicídio consumado seguido de suicídio — explicou o delegado.

A investigação deve prosseguir com depoimentos de testemunhas e análise de imagens de câmeras de segurança do posto de combustíveis.

Os corpos do policial e do jovem foram encaminhados para necropsia em Santa Maria.