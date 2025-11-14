Segurança

Em São Pedro do Sul
Notícia

Policial militar é suspeito de atirar contra esposa e matar jovem na região central do RS, diz polícia 

Professora foi baleada no tórax e segue hospitalizada; caso é apurado como tentativa de feminicídio e homicídio

Airton Lemos

