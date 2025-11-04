Segurança

Operação Astúcia
Notícia

Polícia prende suspeitos de usar "chapolin" para furtar pertences de carros na Região Metropolitana e Vale do Sinos; assista ao vídeo

Homens foram detidos durante uma ofensiva ocorrida nesta terça-feira (4) em Sapucaia do Sul

Vinicius Coimbra

