Polícia prende suspeitos de usar "chapolin" para furtar pertences de carros na Região Metropolitana e Vale do Sinos; assista ao vídeo

Dois homens foram presos preventivamente na manhã desta terça-feira (4), em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana, durante uma operação contra furtos em veículos.

Segundo a 1ª Delegacia de São Leopoldo, que realizou a ofensiva chamada de Astúcia, a dupla usava dispositivos eletrônicos chamados de "chapolin" para impedir o travamento das portas de carros. Depois, eles furtavam objetos das vítimas.

Em um dos casos a dupla realizou um furto no estacionamento de um supermercado em São Leopoldo, no Vale do Sinos, no dia 1º de outubro.

Após usar o chapolin para impedir o acionamento correto do sistema de segurança, eles estacionaram ao lado do veículo da vítima, entraram no carro e furtaram diversos objetos, entre eles um notebook avaliado em R$ 6 mil.

Depois, os detidos fugiram antes da volta da vítima. O crime foi flagrado por câmeras de segurança.

Os presos são investigados por outros delitos com o mesmo modus operandi em outros municípios do Vale do Sinos e Região Metropolitana.

Segundo a polícia, os presos têm antecedentes por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, tráfico de drogas, porte de arma de uso restrito e furtos em veículo.

Os dois presos, que não tiveram os nomes divulgados, foram detidos em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo em São Leopoldo. No entanto, foram soltos depois.