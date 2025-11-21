Segurança

Crime sexual
Notícia

Polícia prende suspeito de estuprar física e virtualmente adolescente de 12 anos

Homem de 38 anos tem cargo em comissão em uma prefeitura do Vale do Sinos; investigação aponta que ele também teve dois encontros com a vítima para ter relações sexuais

Adriana Irion

