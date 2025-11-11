Polícia prende pela segunda vez suspeito de estuprar e matar a filha em São Gabriel 

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (11) o homem suspeito de estuprar e matar a própria filha em São Gabriel, na Fronteira Oeste. Izabelly Carvalho Brezzolin, de 11 anos, morreu em maio deste ano, no Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM).

José Lindomar Nunes Brezzolin, de 56 anos, foi preso no bairro Mariana. Além de homicídio, o pai da menina responde por estupro de vulnerável e ameaça contra a companheira. A mãe, Elisa de Oliveira Carvalho, 36 anos, responde em liberdade pelo homicídio.

Na época do crime, Brezzolin chegou a ser preso em flagrante. No entanto, conforme a polícia, ele foi solto dias após. O Ministério Público recorreu da decisão e o Tribunal de Justiça decretou a prisão preventiva.

O homem foi conduzido ao sistema prisional. A reportagem de Zero Hora busca contato com a defesa de José Lindomar Nunes Brezzolin. O espaço segue aberto.

Suspensão do processo

No começo do mês de novembro, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) suspendeu o processo que investiga a morte de Isabelly Carvalho Brezzolin, de 11 anos, ocorrida em São Gabriel, na Fronteira Oeste. A decisão foi tomada após a instauração de um incidente de insanidade mental em relação à mãe da menina, que é ré no caso.

De acordo com o TJ, a medida prevê que a acusada passe por exame médico-pericial para avaliar se possui condições mentais de compreender seus atos e responder por eles. O processo ficará paralisado até a conclusão da perícia.

Conforme a defesa de Elisa de Oliveira Carvalho, a solicitação de incidente de insanidade mental foi feita para assegurar um julgamento justo, diante da condição emocional da acusada.

O caso

Conforme denúncia do Ministério Público, os crimes teriam ocorrido entre abril e maio deste ano. A investigação indica que o pai teria se aproveitado da convivência familiar, enquanto a mãe teria sido vítima de ameaças em contexto de violência doméstica.