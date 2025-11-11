Segurança

Fronteira Oeste 
Notícia

Polícia prende pela segunda vez suspeito de estuprar e matar a filha em São Gabriel 

Izabelly Carvalho Brezzolin, de 11 anos, morreu em maio. A mãe da menina também responde por homicídio, mas julgamento foi suspenso devido à condição mental da ré

Lisielle Zanchettin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS