Polícia prende mulheres suspeitas de furtar cartões para comprar roupas, calçados e comida na Região Metropolitana

Três mulheres foram detidas na Capital. Polícia Civil / Divulgação

Uma operação da Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (27), três suspeitas de participação em um grupo envolvido em furtos na Região Metropolitana.

O crime que deu origem à ofensiva ocorreu em 2 de outubro, quando uma idosa de 72 anos teve documentos pessoais levados enquanto utilizava o transporte coletivo.

Horas depois, o grupo criminoso composto por quatro mulheres e um homem utilizou os cartões em um shopping da cidade. As transações envolveram saques e compras no total de R$ 10 mil.

A idosa descobriu o golpe após conferir extratos bancários. Imagens de câmeras de segurança obtidas pela polícia mostram as suspeitas realizando compras em lojas e comemorando os crimes na praça de alimentação com refeições e bebidas alcoólicas de Canoas.

Entre os produtos adquiridos estão roupas, sapatos e bolsas.

— Elas agem em toda a Região Metropolitana, mas é a primeira vez que são pegas em Canoas. Atuam dentro de coletivos, em aglomerações. Vendedoras das lojas frequentadas pelo grupo foram ouvidas como testemunhas e reconheceram formalmente as suspeitas, que já possuem um longo histórico de furto qualificado — disse o delegado Marco Guns, da 1ª Delegacia de Canoas.

As suspeitas também tentaram fazer empréstimos em nome da idosa, mas o banco bloqueou a transação. Nos endereços onde ocorreram as prisões, em Porto Alegre, os policiais apreenderam documentos e cartões das vítimas, que serão analisados na continuidade da investigação.

Também foi apreendido dinheiro, máquinas de cartões, droga e material para embalo e pesagem do entorpecentes.