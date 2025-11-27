Segurança

Operação Divas
Notícia

Polícia prende mulheres suspeitas de furtar cartões para comprar roupas, calçados e comida na Região Metropolitana

Após cometerem os furtos, as suspeitas realizavam compras em lojas e comemoravam o resultado do crime comendo e bebendo em um shopping de Canoas

Vinicius Coimbra

