Polícia investiga morte de recém-nascido em Rio Pardo

A Polícia Civil investiga a morte de um recém-nascido ocorrida na madrugada desta quarta-feira (5), em Rio Pardo, no Vale do Rio Pardo. A mãe, uma jovem de 22 anos, relatou que havia dado mamadeira para o filho e acordou com o menino passando mal. Ele chegou a ser levado pelo SAMU ao hospital da cidade, mas não resistiu.

No final do mês passado, precisamente no dia 22 de outubro, a mãe chamou o Conselho Tutelar informando ter encontrado um bebê em um matagal. Ela foi orientada a fazer um boletim de ocorrência na delegacia enquanto o recém nascido era levado ao hospital pois apresentava problemas de saúde.

No dia seguinte, a jovem retornou a delegacia e confessou que na verdade ela era a mãe da criança e que, como o pai está preso, ela escondeu a gestação da família. Como apresentava sangramento e excesso de leite nas mamas, a jovem foi encaminhada ao hospital.

Ela contou que em 14 de outubro, ao sentir dores, acabou dando à luz na cama de casa, na cidade de Rio Pardo. E, após uma semana, resolveu chamar o Conselho Tutelar.

O menino recém nascido foi encaminhado a um centro de acolhimento enquanto a mãe foi liberada para casa. Na última segunda-feira (3), houve uma audiência no Fórum de Rio Pardo, onde foi decidido que o bebê deveria retornar para a mãe.

Por nota, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afirma que a decisão foi baseada em uma laudo psicológico e estudo social da mãe, além de ter tido a concordância do Ministério Público e da rede familiar. A irmã da jovem se comprometeu em auxiliar nos cuidados, e a mãe da crianças se dispôs a realizar atendimento psicológico.

Por volta da 1h de quarta-feira (5), dois dias após a criança estar com a mãe novamente, a mulher adormeceu e, quando acordou, percebeu que o menino não estava bem. Ela e a irmã viram que o bebê estava com a respiração alterada.

Quando o SAMU foi acionado, o menino ainda apresentava sinais vitais então foi encaminhado ao Hospital de Rio Pardo. Ele morreu durante atendimento. A Delegacia de Polícia da cidade aguarda os laudos da necropsia para apontar a causa da morte.

O delegado Anderson Faturi afirma que nenhuma hipótese está descartada.

— Nós precisamos dos laudos para ter certeza do que causou a morte do menino. Pode ser alguma condição pré-existente, vide que a mãe não passou por pré-natal ou qualquer acompanhamento médico, pode ter sido um acidente ou algo intencional. Mas por enquanto, não temos nada de concreto.

Além disso, a mulher deverá responder por falsa comunicação de crime.

NOTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

"De acordo com o Juizado da Infância e Juventude de Rio Pardo, a audiência foi realizada em 03/11/2025, quando foi determinado o desacolhimento do bebê e a entrega para a mãe, considerando o laudo psicológico e estudo social realizados.

A determinação teve a concordância da rede de proteção presente, bem como o parecer favorável do Ministério Público.

A tia materna, presente na audiência, se comprometeu a auxiliar a genitora quanto aos cuidados do bebê, sendo que a mulher e o recém-nascido passaram a residir com ela.