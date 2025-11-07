Segurança

Bom Fim
Notícia

Polícia identifica motorista de carro que arrastou mulher em assalto

Homem que estava no banco do carona e desferiu facadas contra a vítima ainda é procurado. Criminosos usavam um veículo de transporte de aplicativo alugado no crime

Pâmela Rubin Matge

