Polícia identifica homem suspeito de roubar bolsa e arrastar mulher com carro em movimento

Motorista do veículo também já foi localizado e prestou depoimento. Crime ocorreu em Porto Alegre no começo de novembro

Pâmela Rubin Matge

