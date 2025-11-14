Polícia identifica homem suspeito de roubar bolsa e arrastar mulher com carro em movimento

Uma das mãos da vítima foi golpeada com uma faca. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A polícia já tem conhecimento de quem seriam os dois homens que estavam no carro que arrastou uma mulher durante um assalto no bairro Bom Fim, no dia 2 de novembro.

Na quinta-feira (13), o homem que estaria no banco do carona e teria puxado a bolsa da vítima foi localizado e conduzido à 17ª Delegacia de Polícia (17ª DP). Conforme o delegado Daniel Ordahi, ele tem 23 anos e, quando interrogado, optou por permanecer em silêncio, sendo liberado depois. O jovem não apresentou defesa constituída.

No último dia 7, o motorista do veículo já havia sido identificado pela polícia.

Segundo o delegado, a bolsa com os pertences da vítima não foi recuperada. A investigação aguarda laudos periciais da mulher que ficou ferida durante a ação e obedece o prazo de 30 dias para finalizar o inquérito e remeter à Justiça.

Relembre o caso

Uma psicóloga de 33 anos estava com amigas assistindo a um show de samba na Rua João Telles, quase esquina com a Avenida Osvaldo Aranha, no bairro Bom Fim, quando um Logan prata com dois homens passou pelo local. O carona tentou arrancar a bolsa que ela usava, mas a vítima não soltou, com medo da queda e dos veículos que vinham atrás, e acabou arrastada pela Avenida Osvaldo Aranha por três quadras.

Enquanto o carro andava com a mulher pendurada pela bolsa, o homem do banco do carona desferiu facadas na vítima. Pouco antes da Rua Garibaldi, ela se desvencilhou.

Um homem que passava pelo local prestou ajuda e levou a mulher ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS), onde foi atendida e liberada. O atrito com o asfalto deixou a psicóloga com lesões nas costas, na barriga, nas pernas, nos pés e braços. Uma das mãos foi golpeada com uma faca.



