Segurança

Estelionato digital
Notícia

Polícia gaúcha desarticula esquema que usava deepfake de figuras públicas para aplicar golpes na internet

Fraude utilizou até imagens do presidente Lula criadas por inteligência artificial; prejuízo das vítimas passa de R$ 1,3 milhão. Grupo prometia falsas indenizações

Pâmela Rubin Matge

