Polícia Federal troca o comando no Rio Grande do Sul 

A Polícia Federal trocou o seu superintendente regional no Rio Grande do Sul. A mudança foi oficializada no Diário Oficial da União publicado nesta sexta-feira (14).
No lugar de Aldronei Pacheco Rodrigues, assumiu como delegado-chefe da instituição no Estado Alessandro Maciel Lopes. O delegado atuava em Brasília, como Coordenador-Geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro.
Conforme antecipado pela coluna de Humberto Trezzi em outubro, a mudança é motivada pela aposentadoria de Aldronei, que ocupava a função desde junho de 2021.
O delegado era o único dentre os 27 surperintendentes regionais da PF no país que não havia sido substituído nesses três anos de governo de Luiz Inácio Lula da Silva.
No ano passado, durante sua gestão, os policiais federais gaúchos lideraram o ranking nacional de operações contra trabalho escravo e lavagem de dinheiro.
O novo superintendente
Alessandro Maciel Lopes, 53 anos, é natural de Sant'Ana do Livramento, onde atuou de 2007 a 2018. Ele foi depois chefe do Núcleo de Inteligência Policial e da Representação Regional da Interpol (Polícia Internacional) no Rio Grande do Sul (2018/2019), Corregedor Regional (2019), Delegado Regional de Investigação e Combate ao Crime Organizado (2019/2021) e Delegado Regional Executivo na superintendência gaúcha (2021/2023).
Lopes estava desde 2023 em Brasília, além de policial, Lopes foi professor de Direito na Universidade da Região da Campanha (Urcamp), entre 2008 e 2018, e atua como professor na Academia Nacional de Polícia e em cursos de pós-graduação.
Amigo de Aldronei, o novo superintendente da PF no RS deve seguir um foco parecido no trabalho de combate ao crime.