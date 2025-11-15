Polícia Federal troca o comando no Rio Grande do Sul 

Delegado Alessandro Maciel Lopes (D) atuava em Brasília como Coordenador-Geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro. Polícia Federal / Divulgação

A Polícia Federal trocou o seu superintendente regional no Rio Grande do Sul. A mudança foi oficializada no Diário Oficial da União publicado nesta sexta-feira (14).

No lugar de Aldronei Pacheco Rodrigues, assumiu como delegado-chefe da instituição no Estado Alessandro Maciel Lopes. O delegado atuava em Brasília, como Coordenador-Geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro.

Conforme antecipado pela coluna de Humberto Trezzi em outubro, a mudança é motivada pela aposentadoria de Aldronei, que ocupava a função desde junho de 2021.

No ano passado, durante sua gestão, os policiais federais gaúchos lideraram o ranking nacional de operações contra trabalho escravo e lavagem de dinheiro.

O novo superintendente

Alessandro Maciel Lopes, 53 anos, é natural de Sant'Ana do Livramento, onde atuou de 2007 a 2018. Ele foi depois chefe do Núcleo de Inteligência Policial e da Representação Regional da Interpol (Polícia Internacional) no Rio Grande do Sul (2018/2019), Corregedor Regional (2019), Delegado Regional de Investigação e Combate ao Crime Organizado (2019/2021) e Delegado Regional Executivo na superintendência gaúcha (2021/2023).

Lopes estava desde 2023 em Brasília, além de policial, Lopes foi professor de Direito na Universidade da Região da Campanha (Urcamp), entre 2008 e 2018, e atua como professor na Academia Nacional de Polícia e em cursos de pós-graduação.