Segurança

Nova etapa
Notícia

Polícia Federal indicia advogado investigado por se apropriar de valores de ações trabalhistas de clientes em Porto Alegre

Alessandro Batista Rau foi indiciado pelos crimes de patrocínio infiel, falsidade ideológica, estelionato e organização criminosa

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS