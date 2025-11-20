Polícia Federal indicia advogado investigado por se apropriar de valores de ações trabalhistas de clientes em Porto Alegre

Homem foi alvo de ação da Polícia Federal em 2023. Polícia Federal / Divulgação

O advogado Alessandro Batista Rau, suspeito de lesar clientes em centenas de processos trabalhistas em Porto Alegre, foi indiciado pela Polícia Federal (PF). A investigação foi concluída na segunda-feira (17) e apurou um esquema criminoso que pode ter provocado prejuízos de até R$ 38 milhões.

O suspeito foi indiciado pelos crimes de patrocínio infiel (que é trair, na qualidade de advogado ou procurador, o dever profissional, prejudicando seus clientes), falsidade ideológica, estelionato e organização criminosa.

Além de Rau, outras quatro pessoas foram indiciadas no mesmo inquérito. Todos teriam participação na organização criminosa voltada à aplicação de fraude, segundo a investigação.

Conforme a apuração, o escritório do advogado estaria atuando em contrariedade aos interesses de seus clientes, com prestação de informações falsas e compra de créditos por uma empresa de contabilidade, a Pertto Perícias — ligada ao pai do advogado, mas gerida por ele. O grupo é suspeito de utilizar a estrutura das duas empresas para obter indevidamente os créditos trabalhistas de ações judiciais.

As vítimas, muitas delas de baixa instrução, acabavam convencidas a ceder seus créditos trabalhistas para a empresa de contabilidade por valores irrisórios.

O caso envolvendo o advogado e o escritório de contabilidade que comprava créditos trabalhistas foi revelado pelo Grupo de Investigação da RBS (GDI) em 2023, no mesmo dia em que houve a ação da PF. Foram analisados processos e documentos, a partir de uma suspeita que surgiu no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que notificou as autoridades para investigar uma suspeita de fraude.

Por determinação da Justiça Federal, o cadastro de Alessandro Rau na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) está suspenso de forma cautelar desde 2023.

Os indiciamentos

Organização criminosa: além de Alessandro Batista Rau, outras quatro pessoas foram indiciadas por integrar a organização que realizava a prática criminosa

além de Alessandro Batista Rau, outras quatro pessoas foram indiciadas por integrar a organização que realizava a prática criminosa Estelionato: todos os cinco investigados foram indiciados por este crime

todos os cinco investigados foram indiciados por este crime Patrocínio infiel: o advogado e outras duas pessoas foram indiciados por suspeita de agirem em descompasso com os interesses dos clientes para obter vantagem indevida

o advogado e outras duas pessoas foram indiciados por suspeita de agirem em descompasso com os interesses dos clientes para obter vantagem indevida Falsidade ideológica: Alessandro Batista Rau e outras duas pessoas foram indiciadas por, segundo a Polícia Federal, usarem declarações com informações falsas, imprecisas ou sem a total ciência do cliente sobre a situação processual para obter vantagens indevidas, com a compra de créditos trabalhistas

Contraponto

O advogado Paulo Fayet, que representa Alessandro Batista Rau, informou em nota que "os fatos não ocorreram tal como indicado na conclusão do inquérito".

Veja a manifestação na íntegra: