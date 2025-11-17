Segurança

Operação Sentinela
Notícia

Polícia desarticula grupo criminoso que planejava matar agentes de segurança, integrantes do Judiciário e do MP

Em uma das mensagens, bandido diz que se descobrisse endereço de juiz, acamparia no local para efetuar o ataque. Motivação para os crimes estaria relacionada a manutenção de um esquema de narcotráfico

Pâmela Rubin Matge

Enviar email

Ronaldo Bernardi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS