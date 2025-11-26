Segurança

Esquema regional
Notícia

Polícia de São Gabriel bloqueia R$ 500 mil e prende suspeitos em operação contra o tráfico de drogas

São cumpridos 13 mandados de prisão preventiva e oito pessoas foram detidas em flagrante

Amanda Boeira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS