Polícia de São Gabriel bloqueia R$ 500 mil e prende suspeitos em operação contra o tráfico de drogas

Uma operação da Polícia Civil de São Gabriel, na Fronteira Oeste, realizada na manhã desta quarta-feira (26), visa desarticular um esquema regional de tráfico de drogas, que seria responsável por abastecer grande parte dos entorpecentes que circulam na cidade. São cumpridos 13 mandados de prisão preventiva e 47 de busca e apreensão em São Gabriel, Porto Alegre, Ciríaco, no Norte, e Capão da Canoa, no Litoral Norte.

Quatro dos alvos já estavam presos. Além disso, oito pessoas foram presas em flagrante durante a ação.

Além disso, mais R$ 500 mil foram bloqueados em contas de investigados, valor que, segundo a polícia, tem relação com a venda e o transporte de drogas. A ofensiva mobiliza cerca de 300 policiais civis e militares.

