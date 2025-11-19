Segurança

Sob investigação
Notícia

Polícia Civil troca direção do departamento de proteção a vulneráveis após queixas de assédio moral

Delegada Tatiana Bastos só fica no cargo até sexta-feira. Ela havia assumido há seis meses

Adriana Irion

Humberto Trezzi

