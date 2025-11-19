Polícia Civil troca direção do departamento de proteção a vulneráveis após queixas de assédio moral

Delegacias da Mulher são subordinadas ao DPGV. Renan Mattos / Agencia RBS

A direção do Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPGV) da Polícia Civil está sendo trocada. Diante de queixas de suposto assédio moral, a atual titular, delegada Tatiana Bastos, que assumiu há seis meses, só ficará no cargo até a próxima sexta-feira (21). As reclamações chegaram informalmente à chefia da corporação.

O chefe da Polícia Civil, delegado Heraldo Guerreiro, confirmou a troca, que atribuiu a questões administrativas e de gestão. Guerreiro não quis dar detalhes. Zero Hora apurou que o caso já foi enviado à Corregedoria da PC para investigação.

Desde o começo da semana, circulam em grupos de WhatsApp de policiais as informações sobre a saída de Tatiana. Uma lista de supostas irregularidades na gestão dela foi levada também ao sindicato dos policiais (Ugeirm). Entre elas, de que policiais que deveriam atuar na prevenção da violência contra grupos vulneráveis estavam sendo convidados a atuar num curso privado da diretora, preparatório para concursos. E que isso teria causado mal-estar, entre outros problemas.

Tatiana assumiu o DPGV diante de outra crise, em maio, depois de Zero Hora revelar em série de reportagens a escassez de efetivo nas delegacias especializadas em Atendimento à Mulher em Porto Alegre, subordinadas ao DPGV.

Vítimas chegavam a esperar mais de oito horas para registrar ocorrências, sobretudo à noite. Algumas até desistiam.

Tatiana substituiu o então diretor, delegado Christian Nedel. À época, a secretaria de Segurança Pública (SSP) mandou a polícia investigar o motivo dos problemas no atendimento às mulheres vítimas de violência.

A Chefia de Polícia designou para assumir a direção do DPGV o delegado Juliano Ferreira, atual diretor da 8ª Delegacia da Capital. Procurado, ele não quis comentar o assunto.