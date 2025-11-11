Segurança

Reviravolta
Notícia

Polícia Civil retomará investigação de acidente com balão que causou oito mortes em Santa Catarina

Reabertura foi solicitada pelo Ministério Público catarinense depois da demissão do delegado que realizou o inquérito

Vinicius Coimbra

Júlia Ozorio

