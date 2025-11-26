Polícia Civil investiga se mãe teria participado de abusos contra menino de dois anos em Canoas 

A investigação sobre o menino de dois anos que teria sido abusado sexualmente pelo próprio pai em Canoas, na Região Metropolitana, entrou em um novo capítulo. A investigação da Polícia Civil busca entender agora se a mãe da criança também praticava abusos sexuais contra a criança.

Conforme o delegado Maurício Barison, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Canoas, a investigação também apura se a mulher, de 20 anos, teria praticado maus-tratos contra a vítima.

A investigação quer entender se a mãe, que é considerada suspeita no caso, foi omissa ou consentiu com os crimes efetuados por terceiros contra o menino.

Ainda segundo o delegado, o menino segue internado no hospital, mas teve melhora. Ele não deve retornar aos cuidados da mãe até a elucidação do caso.

Relembre o caso

A Polícia Civil investiga um possível caso de abuso sexual contra um menino de dois anos e quatro meses em Canoas, na Região Metropolitana. O suspeito de cometer o crime é o pai da criança.

O caso veio à tona em 18 de novembro, após a mãe da criança levá-la ao atendimento hospitalar na cidade. Segundo a Brigada Militar, profissionais de saúde identificaram vestígios de crime sexual e acionaram as autoridades.

A mãe, então, relatou aos policiais que o menino havia passado a noite anterior sob os cuidados do pai. Entre os pontos levantados, ela afirmou que o pai deu drogas ao menino. Segundo o delegado Barison, esse fato ainda não foi confirmado, mas é investigado devido aos sintomas que a criança apresentava.

A equipe também aguarda perícia do material coletado no menino.

Pai da criança está preso

Após o relato da mãe, o pai foi conduzido à DPPA, onde houve o registro da prisão em flagrante, em 18 de novembro. O homem, de 25 anos, confessou informalmente à Brigada Militar ter cometido o crime.

No dia seguinte, após audiência de custódia no Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (NUGESP), ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

"Na ocasião, também foram fixadas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, que incluem a proibição de aproximação da criança e da sua residência (devendo ser mantida a distância mínima de 500 metros), e proibição do homem manter contato com o filho por qualquer meio", informou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

Tio encontrado morto em Cachoeirinha

No meio tempo da investigação, o tio do menino foi encontrado morto em Cachoeirinha, na Região Metropolitana. O cadáver foi localizado no dia 19 de novembro, no bairro Distrito Industrial, com marcas de tiros e de agressão. A informação foi confirmada pelo delegado Ernesto Prestes, da 2ª Delegacia de Polícia de Cachoeirinha, responsável pela investigação do homicídio.

O corpo foi encontrado parcialmente despido. A equipe aguarda mais detalhes do Instituto Geral de Perícias (IGP) para saber se o homem de 24 anos sofreu violência sexual.

Conforme o delegado Maurício Barison, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Canoas, o homem havia sido indicado pela mãe da criança como um dos suspeitos de abusar sexualmente do menino. Ele é irmão dela.