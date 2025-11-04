Polícia Civil diz que corpo atribuído a "Japinha" era de um homem; entenda

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou, nesta terça-feira (4), que o corpo divulgado nas redes sociais como sendo de Penélope, apelidada de "Japinha da CV", não era de uma mulher. A instituição esclareceu que o corpo era, na verdade, de Ricardo Aquino dos Santos, 22 anos, natural da Bahia.

"Diferentemente do que foi divulgado na mídia e em redes sociais, não havia nenhuma mulher entre os opositores mortos na Operação Contenção. A imagem compartilhada era do corpo de Ricardo Aquino dos Santos, de 22 anos, natural da Bahia. Contra ele, que tinha histórico criminal na Bahia, havia dois mandados de prisão ativos", afirmou a Polícia Civil em nota.

Após a megaoperação realizada nos complexos da Penha e do Alemão, em 28 de outubro, circularam nas redes sociais mensagens afirmando que Penélope estaria entre os mortos, informação que chegou a ser confirmada pela polícia na ocasião.

Nenhuma mulher entre as vítimas

Segundo a Polícia Civil, nenhum corpo feminino foi identificado entre as vítimas da operação, que deixou mais de 120 mortos. O vídeo e a foto mostravam o rosto desfigurado de uma pessoa supostamente identificada como Japinha.