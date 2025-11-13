Segurança

Em São Paulo
Notícia

Polícia Civil de Uruguaiana prende suspeito de furtar e usar cartões de vítimas; crimes eram cometidos em grandes eventos

Homem foi preso preventivamente no aeroporto de Congonhas por furto mediante fraude; ele estava a caminho de Belém, onde ocorre a COP30

Henrique Dihl

