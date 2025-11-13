Polícia Civil de Uruguaiana prende suspeito de furtar e usar cartões de vítimas; crimes eram cometidos em grandes eventos

Suspeito foi encaminhado para delegacia de São Paulo. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil de Uruguaiana prendeu preventivamente, em São Paulo, um homem de 47 anos suspeito de praticar golpes em grandes eventos em pelo menos cinco Estados brasileiros, causando um prejuízo de cerca de R$ 500 mil às vítimas. A prisão foi realizada na noite de quarta-feira (12).

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi abordado enquanto se preparava para ir para a COP30, que ocorre em Belém, no Pará. Ele foi preso preventivamente no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, por furto mediante fraude.

Leia Mais Operação prende 15 suspeitos de envolvimento em triplo homicídio na zona norte de Porto Alegre

Com ele, foram encontrados diversos cartões de créditos em nome de terceiros, bem como máquinas de cartão e instrumentos utilizados para arrombamento.

Em Uruguaiana, o crime foi praticado durante o carnaval fora de época, em março deste ano, quando o homem teria entrado em um hotel clandestinamente e furtado os cartões de crédito de um hóspede. Depois, com uma máquina de cartão de crédito modificada, ele teria feito diversas transferências e saques.

O suspeito seria responsável por golpes aplicados também em São Paulo, no Rio de Janeiro, Goiás e em Santa Catarina, gerando um prejuízo de, pelo menos, R$ 500 mil para as vítimas.

Leia Mais Advogado de Porto Alegre é alvo de operação contra fraudes no INSS

De acordo com o delegado Vinícius Seolin, que coordenou as investigações, o homem também cometeu furtos na Festa do Peão de Barretos, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, e nas Surdolimpíadas, em Caxias do Sul. Os golpes eram praticados há cerca de 15 anos.