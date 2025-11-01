Polícia argentina prende três brasileiros na fronteira com o RS após entrada irregular no país  

Três brasileiros foram detidos sexta-feira (31) em Alba Posse, na Argentina, município que faz fronteira com Porto Mauá, no noroeste do Rio Grande do Sul. Os dois municípios são separados pelo Rio Uruguai. A prisão ocorreu por volta das 16h, após a polícia argentina desconfiar da forma como os indivíduos se movimentam pela cidade argentina.

Pelo menos um dos presos seria de Rio das Ostras, município da Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Inicialmente, a polícia argentina divulgou que dois deles teriam antecedentes por tráfico e um por lesão corporal. Houve a suspeita de que o grupo tivesse vínculo com o Comando Vermelho, mas o setor de inteligência da Brigada Militar apurou junto à Polícia Militar do Rio de Janeiro que não há vinculação com a facção. Apenas o preso carioca tem antecedentes por tráfico.

— Recebi um telefonema do comandante da polícia de Misiones avisando das prisões e começamos a articulação com a com a PM do Rio. Nenhum tem mandado de prisão contra si, nem estariam em fuga, apesar desse antecedente de um deles. É difícil alguém do Comando Vermelho ou do PCC vir se esconder no Rio Grande do Sul, mas o Estado pode ser uma rota de fuga — afirma o subcomandante da Brigada Militar, coronel Douglas Soares.

Eles passaram a noite sob custódia das autoridades locais por entrada irregular no país, já que nenhum deles passou pelos procedimentos legais de migração. Com 23, 25 e 35 anos de idade, respectivamente, eles foram submetidos ao Tribunal Federal de Oberá, onde foi constatado que não havia pendências judiciais tampouco mandado de prisão em aberto.

Por determinação da Justiça, por vola das 9h30min deste sábado (1º) eles foram entregues ao Departamento de Imigração para que pudessem retornar ao país por meio de salvo-conduto obtido junto ao consulado brasileiro de Porto Iguazú. Tão logo retornem ao Brasil, estarão livres.

Operação Simultânea

A detenção dos três brasileiros, que não tem relação com o Comando Vermelho, se dá dentro de um contexto de atenção redobrada nas fronteiras. Tão logo a Secretaria de Segurança do Rio deflagrou na terça-feira (28) a megaoperação contra o Comando Vermelho, os governos da Argentina, Uruguai, Bolívia e Paraguai estabeleceram alerta máximo sobre suas fronteiras com o Brasil com o objetivo de impedir eventual fuga de membros da facção. Na Província de Misiones, o patrulhamento foi intensificado em toda região costeira. As delegacias foram orientadas a aumentar o trabalho de identificação de pessoas em terminais de ônibus e também o controle de veículos.

Na próxima terça-feira (5), a Brigada Militar lança a Operação Simultânea, um esforço conjunto de vigilância reforçada das polícias do Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Uruguai e Argentina. Além de ampliar a troca de informações para coibir o crime organizado na região, a operação visa reforçar o policiamento nas fronteiras e divisas que separam países e Estados.