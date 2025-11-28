Polícia apreende objetos após identificar suspeita de ataque a escola em Osório

Objetos apreendidos na ação feita pela polícia. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil apreendeu objetos que seriam usados em um suposto ataque a uma escola em Osório, no Litoral Norte.

Na quinta-feira (27), os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão em um endereço vinculado ao suspeito, de 18 anos, no distrito de Atlântida Sul, no mesmo município.

No local, foram encontradas facas, machadinhas, balaclavas, botas e espadas, entre outros itens.

— A apreensão desses objetos e de outros elementos confirmam o teor da nossa investigação de um indivíduo que estava se preparando e se instrumentalizando para um ataque a uma escola em Osório. Vamos verificar se há outros envolvidos — afirma João Henrique Gomes de Almeida, delegado responsável pela investigação.

Segundo o delegado, a ação ocorreu depois que os agentes receberam a informação da preparação de um ataque a uma instituição de ensino que não teve o nome divulgado. Por isso, diligências policiais e análise de dados foram feitas, e resultaram no cumprimento do mandado de busca e apreensão.