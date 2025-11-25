Segurança

Operação Paralelo Cinco
Notícia

PF bloqueia mais de R$ 22 milhões de grupo suspeito de desviar dinheiro da saúde em cidades do RS e SP

Organização criminosa teria repassado valores destinados à saúde para contas pessoais; duas pessoas foram presas em Gravataí e Porto Alegre

Tayline Manganeli

