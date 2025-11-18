PF apura suspeita de desvio de R$ 2 milhões de recursos públicos do Conselho Regional de Química

Sede do conselho, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, é alvo de busca. Polícia Federal / Divulgação

A Polícia Federal (PF) realiza na manhã desta terça-feira (18) a Operação Corrosivos, que apura desvio de recursos públicos de cerca de R$ 2 milhões do Conselho Regional de Química da 5ª Região (CRQ-V).

Os valores teriam sido enviados pelo conselho a outras pessoas jurídicas e, depois, repassados para as contas de particulares vinculados à autarquia federal. Todos são alvo da ação.

A reportagem de Zero Hora apurou que entre os investigados está o presidente do CRQ-V, Paulo Roberto Bello Fallavena.

A sede do conselho, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, e a casa do presidente são alvo de buscas. Ao todo, estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, três de sequestro de veículos, um de indisponibilidade de bem e três de afastamento cautelar do cargo.

Os desvios teriam ocorrido entre 2016 e 2022. A investigação da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros (Delecor) começou em 2022, a partir de uma notícia-crime. A suspeita era de irregularidades na gestão do conselho envolvendo dinheiro público. A investigação detectou transferência de valores para outras três entidades ligadas à categoria. A partir daí, o dinheiro era novamente transferido a pessoas físicas ou até sacado diretamente no caixa.

A ação desta terça-feira tem como foco a coleta de mais informações que possam comprovar os desvios já detectados e outros. Com a quebra de sigilo bancário dos investigados, a PF apurou recebimento de valores por parte de gestores do conselho.

São apurados crimes de peculato, falsificação de documento público, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Além do presidente, dois conselheiros da autarquia federal estão sendo afastados das funções por ordem da Justiça Federal.

