PF apreende avião de Daniel Vorcaro avaliado em R$ 200 milhões; veja fotos

Uma aeronave do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, preso na terça-feira (18) foi apreendido pela Polícia Federal. O banqueiro pretendia usar o avião, avaliado em R$ 200 milhões, para fugir do país.

O avião é um Falcon 7X, da Dassault, fabricado em 2010. Tem um alcance de voo de 11.019 km, mede 23 metros de comprimento por 26 de envergadura.

Vorcaro foi alvo de uma operação da PF que apura crimes envolvendo a gestão do banco. A suspeita da investigação é que o Master fabricou carteiras falsas de crédito para vendê-las ao BRB. São investigados crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa, dentre outros.

Além do avião, foram apreendidos R$ 1,6 milhão de dinheiro em espécie na casa de Vorcaro, bem como carros de luxo, obras de arte e relógios.