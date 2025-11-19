Segurança

No aeroporto de Guarulhos
Notícia

PF apreende avião de Daniel Vorcaro avaliado em R$ 200 milhões; veja fotos

Dono do Banco Master pretendia usar a aeronave para fugir do país, mas foi preso pouco antes do embarque

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS