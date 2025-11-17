Segurança

Investigação
Notícia

Perícia aponta golpe "mata-leão" como causa mais provável para coma de homem após abordagem policial em Guaíba

IGP também destaca que brigadianos não tentaram reanimar Carlos Eduardo Nunes, que acabou morrendo semanas depois

Paulo Rocha

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS