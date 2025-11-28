Pais de bebê que morreu em Santa Maria são presos por suspeita de maus-tratos

Menina vítima de violência foi levada ao HUSM e morreu durante atendimento. Jean Pimentel / Agencia RBS

Os pais de uma bebê que morreu em Santa Maria foram presos em flagrante por suspeita de maus-tratos. A vítima, Sol Gesat Pazzato, tinha 1 mês e 28 dias. Os suspeitos são Eduarda Gesat Rodrigues, de 18 anos, e Leonardo Pazatto da Rosa, de 21. Uma audiência de custódia está marcada para a tarde desta sexta-feira (28).

Segundo a Brigada Militar, a bebê morreu na noite de quinta-feira (27), após dar entrada no Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM). Antes disso, foi atendida no Pronto Atendimento Municipal, que encaminhou a criança ao hospital devido à gravidade do quadro.

A ocorrência da BM registra que foram identificadas lesões antigas e recentes, incluindo marcas de mordida, fratura em um dos braços e suspeita de traumatismo craniano.

A delegada responsável pelo caso, Luiza Souza, afirmou que aguarda os resultados dos exames periciais para se manifestar. O Conselho Tutelar informou que foi acionado na noite para acompanhar a ocorrência e que a família não tinha acompanhamento recente registrado.

Contraponto