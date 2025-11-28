Segurança

Em flagrante
Notícia

Pais de bebê que morreu em Santa Maria são presos por suspeita de maus-tratos

Brigada Militar relata lesões antigas e recentes na criança; investigação aguarda resultados de perícia

Tayline Manganeli

Amanda Boeira

