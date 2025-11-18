Pai é preso suspeito de abusar sexualmente do filho de dois anos em Canoas; polícia investiga o caso

A Polícia Civil investiga um possível caso de abuso sexual contra um menino de dois anos e quatro meses em Canoas, na Região Metropolitana. O suspeito de cometer o crime é o pai da criança, que foi preso. O menino foi levado pela mãe ao hospital na manhã desta terça-feira (18).

O caso foi apresentado inicialmente na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), depois que a Brigada Militar foi acionada pelo hospital onde a criança recebeu atendimento. Segundo a Brigada Militar, profissionais de saúde identificaram vestígios de crime sexual.

A mãe relatou aos policiais que o menino havia passado a noite anterior sob os cuidados do pai. A partir disso, o homem — que é tratado pela polícia como suspeito — foi conduzido à DPPA, onde houve o registro da prisão em flagrante.

A Polícia Civil confirma que recebeu a ocorrência, mas reforça que nenhuma conclusão está formada, porque as perícias ainda estão em andamento. A prisão em flagrante foi determinada com base nas informações apresentadas inicialmente.

A perícia foi realizada na tarde desta terça e o caso será encaminhado na quarta-feira (19) para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), onde o inquérito será aprofundado sob condução do delegado Maurício Barizon.