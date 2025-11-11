Segurança

Operações investigam 12 empresas do setor de aço suspeitas de sonegar R$ 72 milhões no RS

Ofensivas ocorreram em Porto Alegre, Canoas e Cachoeirinha, na Região Metropolitana

Vinicius Coimbra

