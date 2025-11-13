Operação prende 15 suspeitos de envolvimento em triplo homicídio na zona norte de Porto Alegre

Ação mira um grupo criminoso investigado pelo assassinato de três pessoas. Policia Civil / Divulgacao

Uma operação conjunta realizada pela Polícia Civil e pela Brigada Militar (BM) resultou na prisão de 15 pessoas na manhã desta quinta-feira (13) em Porto Alegre.

A ação mira um grupo criminoso investigado por três assassinatos no bairro Costa e Silva, na zona norte da Capital.

Ao todo, são cumpridas 42 ordens judiciais, sendo 11 mandados de prisão preventiva e 31 de busca e apreensão. Uma arma de fogo e entorpecentes foram apreendidos na ofensiva, batizada de Operação Ícaro e coordenada pela 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (3ª DPHPP) do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa e pela BM.

O crime aconteceu em junho de 2025, na rua Geraldina Batista, no bairro Costa e Silva, zona norte da Capital. Na ocasião, quatro homens foram até um bar e uma pastelaria e efetuaram vários disparos contra populares. Além dos três mortos, uma quarta pessoa também ficou ferida.

De acordo com a investigação, os alvos são o mandante — que teria ordenado a ação de dentro de uma casa prisional —, os articuladores, os intermediários e os executores do crime. Segundo a polícia, um dos executores foi morto no bairro Cristal, em 12 de junho, sete dias após o fato na zona norte da Capital.

Conforme o delegado Thiago Zaidan, as investigações duraram pouco mais de cinco meses e demonstraram que ao menos duas das vítimas fatais não tinham relação com o tráfico de entorpecentes, apesar de residirem em área de domínio de organização criminosa contrária a que realizou o atentado.



