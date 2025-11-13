Segurança

Ofensiva na Capital
Notícia

Operação prende 15 suspeitos de envolvimento em triplo homicídio na zona norte de Porto Alegre

Crime aconteceu em junho de 2025 em frente a um bar no bairro Costa e Silva. Polícia Civil e Brigada Militar realizaram ação conjunta manhã desta quinta-feira (13)

Gustavo Gossen

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS