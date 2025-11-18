Operação prende 15 suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas na Região Central

Uma operação da Polícia Civil realizada na manhã desta terça-feira (18) resultou na prisão preventiva de 15 suspeitos de integrar um grupo responsável por vender drogas em Rosário do Sul. Os crimes investigados são tráfico e associação para o tráfico de drogas. Seis dos alvos já estavam recolhidos no sistema prisional.
Além das prisões, os policiais executaram 16 ordens de busca e apreensão. A ação mobilizou equipes em Rosário do Sul, Santa Maria e Júlio de Castilhos, na Região Central, além de São Gabriel, na Fronteira Oeste, e Bagé, na Campanha.
De acordo com a investigação conduzida pelo delegado Giovanni Lovato, o líder do esquema era um homem que já cumpria pena na penitenciária de Santa Maria.
Conforme Lovato, mesmo detido, este detento seria o responsável por organizar a atuação do grupo, que buscava drogas em outras regiões para abastecer o município de Rosário do Sul.