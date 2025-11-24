Segurança

Feminicídio
Notícia

O que se sabe sobre caso de mulher estuprada e morta em trilha de praia em SC

Catarina Kasten foi assassinada em trilha da Praia do Matadeiro na sexta-feira (21). No sábado (22), policiais decretaram a prisão preventiva de Giovane Mayer

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS