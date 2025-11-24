O que se sabe sobre caso de mulher estuprada e morta em trilha de praia em SC

Catarina Kasten era estudante de mestrado na UFSC. CCE/UFSC / Divulgação

A estudante Catarina Kasten, 31 anos, foi morta e violentada sexualmente na sexta-feira (21) por Giovane Correa Mayer, gaúcho de 21 anos. Ele confessou ter cometido o crime, que ocorreu na trilha da Praia do Matadeiro, no sul de Florianópolis. Mayer teve a prisão preventiva por estupro e feminicídio decretada no sábado (22).

Conforme a investigação, o autor do crime é natural de Viamão (RS). Ele disse que não conhecia Catarina previamente e que "vozes em sua cabeça" o incentivaram a cometer o ato. O assassinato de Catarina também gerou comoção na comunidade acadêmica catarinense.

Como ocorreu o crime

O feminicídio aconteceu quando Catarina ia para uma aula de natação, passando por uma trilha na Praia do Matadeiro. Giovane havia ingerido bebida alcóolica e voltava de uma festa. Segundo imagens de câmeras de segurança, ele se escondeu atrás de uma lixeira antes de ingressar na trilha, às 6h05min. Catarina saiu de casa 45 minutos depois.

Às 6h53min, um vídeo mostra Mayer correndo pela praia, 30 segundos após Catarina ter passado pelo local.

Às 9h, o marido de Catarina, Roger Filipe Sales Gusmão, 37 anos, estranhou ela não ter retornado, mas decidiu esperar. Perto do meio-dia, viu mensagens sobre pertences de Catarina terem sido achados na trilha. Gusmão acionou a Polícia Militar e familiares após ter falado com a professora de natação e saber que Catarina não compareceu na aula.

O corpo de Catarina foi encontrado na mata da trilha por homens que passavam no local e também acionaram a polícia.

"Vozes em sua cabeça"

À polícia, Giovane contou que "vozes em sua cabeça" o incentivaram a cometer o assassinato. Quando as primeiras imagens do suspeito apareceram nas câmeras de segurança, duas turistas relataram terem cruzado com um homem na mata e fizeram fotos dele, o que auxiliou os policiais militares a encontrarem Mayer.

De acordo com o registro policial, Giovane confessou o crime ainda no local. Ele foi levado para a delegacia, onde também admitiu ter estuprado e asfixiado Catarina. A perícia indicou que a causa da morte foi asfixia mecânica.

Giovane também é suspeito de estuprar uma idosa de 69 anos de idade dentro da casa dela, em 2022, segundo informação apurada pelo g1. A Polícia Civil irá reabrir o caso de três anos atrás para cruzar dados dos dois crimes.

Comoção na comunidade acadêmica

Catarina Kasten era estudante de mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e seu assassinato causou comoção na comunidade acadêmica. No sábado (22), foi realizado um ato em sua homenagem, na Igreja da Armação, próximo à trilha onde a jovem foi encontrada morta. Os participantes também reivindicaram mais segurança para mulheres em Florianópolis.

Nota da UFSC:

"A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) comunica, com pesar e indignação, o falecimento de Catarina Kasten, aos 31 anos. Ela era aluna do Programa de Pós-Graduação em Inglês: Estudos Linguísticos e Literários na UFSC. Catarina foi vítima de feminicídio nesta sexta-feira, 21 de novembro, na trilha da Praia do Matadeiro, no sul de Florianópolis.

Um ato público deve ser promovido neste sábado, 22 de novembro, para lembrar a memória de Catarina, a partir das 7h, na Igreja da Armação, próximo à trilha onde a estudante foi encontrada morta. A manifestação também pedirá mais segurança para mulheres em Florianópolis.

Antes de estudar letras na UFSC, Catarina foi aluna da Engenharia de Produção, onde integrou o Centro Acadêmico Livre de Engenharia de Produção (CALIPRO).

A UFSC repudia veementemente qualquer forma de violência contra mulheres. A Universidade manifesta sua indignação com o caso de Catarina e pontua que tais ocorrências não podem ser naturalizadas. A UFSC confia nas instituições de estado para dar o devido encaminhamento, com todos os esclarecimentos necessários ao caso.