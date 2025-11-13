Segurança

"Sem Desconto"
Notícia

Nova fase de operação contra fraudes no INSS é deflagrada no RS, Distrito Federal e outros 13 Estados

São cumpridos 63 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS