Nova fase de operação contra fraudes no INSS é deflagrada no RS, Distrito Federal e outros 13 Estados

Seis ordens judiciais são cumpridas no Rio Grande do Sul, Alberi Neto / Agência RBS

A Controladoria-Geral da União (CGU) e a Polícia Federal (PF) deflagraram, nesta quinta-feira (13), uma nova fase da Operação Sem Desconto.

A ação apura um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Entre os presos está o ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto.

Os responsáveis pela investigação não divulgaram detalhes sobre a ofensiva no RS, mas Zero Hora apurou que seis ordens judiciais são cumpridas no Rio Grande do Sul, entre eles em um escritório de advocacia no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

São cumpridos 63 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares diversas de prisão no Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e no Distrito Federal.

São investigados os crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário, corrupção ativa e passiva, além de atos de ocultação e dilapidação patrimonial.