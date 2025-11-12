Músico Julio Reny é agredido após show, afirma filha

O músico Julio Reny tem 66 anos. Jeff Botega / Agencia RBS

Filha do músico gaúcho Julio Reny, 66 anos, a artista Consuelo Vallandro registrou boletim de ocorrência na tarde desta quarta-feira (12) em razão de uma agressão que seu pai teria sofrido no último fim de semana. O registro foi feito por volta das 15h30min, na Delegacia de Proteção ao Idoso, em Porto Alegre.

Segundo relata Consuelo, Julio teria sido agredido após realizar um show no município de Viamão no sábado (8) à noite. As agressões teriam acontecido por volta das 23h, quando o artista chegou em casa depois da apresentação.

— Ele chegou em casa após o show do sábado, começou uma discussão e ele foi agredido dentro do quarto, inclusive com o troféu do Prêmio Açorianos que ele recebeu recentemente. Eu encontrei ele no outro dia, no domingo, e fomos realizar atendimento médico — afirma Consuelo.

Conforme afirma a filha de Julio Reny no boletim de ocorrência, a agressão teria sido cometida pelo ex-empresário do músico, Sandro Ineu, que dividia apartamento em Porto Alegre com o artista. GZH tenta contato com Ineu, que ainda não retornou. As agressões teriam sido motivadas por ciúmes.

Depois do registro do boletim de ocorrência, a Polícia Civil realizará diligências para apurar os fatos. Segundo a delegada Ana Luiza Caruso, um inquérito deverá ser instaurado nos próximos dias, com a realização de perícias.

Consuelo afirma que, quando encontrou o pai, ele apresentava graves lesões na cabeça, no pescoço e na região dos olhos. Julio foi atendido no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre (HPS). Segundo a filha, o músico teve as duas retinas descoladas e ainda corre risco de ficar cego.

Em uma postagem nas redes sociais feita nesta manhã, Consuelo compartilhou informações sobre o ocorrido com seu pai, informando também que passou a organizar uma vaquinha online em apoio ao músico. A meta inicial era arrecadar R$ 18 mil. Até as 16h30min, o valor acumulado já havia ultrapassado R$ 57 mil. Os valores serviriam para manter duas cuidadoras para Reny enquanto ele aguarda a realização de uma cirurgia de emergência, a ser agendada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A expectativa é de que a operação ocorra até o final deste mês.

— Agora vamos focar na recuperação total do Julio, física e psicológica. Cancelamos os compromissos dele até o final do ano e, após ele se restabelecer, vamos voltar com força total na agenda de shows a partir do ano que vem — destaca o produtor Chico Bretanha, que assumiu a carreira de Julio Reny nesta última segunda-feira (10), após os fatos ocorridos no fim de semana.

Julio Reny foi atendido no HPS de Porto Alegre. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Músico já enfrentava dificuldades financeiras

Há cerca de três semanas, uma reportagem da Zero Hora mostrou a mobilização de fãs de Julio depois do músico afirmar nas redes sociais que estava passando por dificuldades financeiras. Em uma postagem, Reny chegou a anunciar a venda de seu único violão.

A postagem repercutiu e gerou boa adesão por parte de apoiadores do músico, garantindo uma arrecadação financeira satisfatória que fez com que Julio pudesse manter seu instrumento musical. Segundo sua filha, Reny recebe atualmente uma pensão de cerca de um salário mínimo para seu sustento.