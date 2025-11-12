Segurança

Ícone do rock gaúcho
Notícia

Músico Julio Reny é agredido após show, afirma filha

Boletim de ocorrência foi registrado na tarde desta quarta; conforme a Polícia Civil, um inquérito será instaurado nos próximos dias para apurar os fatos

Mathias Boni

Enviar emailVer perfil

Pâmela Rubin Matge

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS