Mulher é presa suspeita de matar o marido a facadas em Arroio dos Ratos

Uma mulher de 32 anos foi presa suspeita de matar o marido a facadas em Arroio dos Ratos, na Região Metropolitana, no final da tarde de domingo (16). O crime aconteceu dentro de uma casa na Travessa Luiz Gago Esteves, no centro da cidade, por volta de 17h50min.

Os vizinhos acionaram a Brigada Militar após ouvirem uma briga entre o casal. Quando os policiais chegaram, já encontraram o homem de 47 anos ferido com golpes de faca e sem vida.

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. Conforme o delegado Fabiano Berdichevski, a mulher foi presa. Não foi informado o motivo da briga.

Leia Mais Polícia desarticula grupo criminoso que planejava matar agentes de segurança, integrantes do Judiciário e do MP

A faca usada no crime e telefones celulares foram apreendidos e passarão por perícia. A delegacia de Arroio dos Ratos investiga o crime.