Mulher é presa com 30 pistolas que seriam entregues ao Comando Vermelho no Complexo do Alemão, diz polícia

Pistolas semiautomáticas apreendidas. PCERJ / Divulgação

Uma mulher foi presa na manhã desta quarta-feira (12) com 30 pistolas semiautomáticas que, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, seriam entregues ao Comando Vermelho (CV) no Complexo do Alemão. Armamento estava em caixas com almofadas.

Policiais da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) prenderam a mulher em flagrante e apreenderam o arsenal que seguia de São Paulo para o Comando Vermelho (CV) no Complexo do Alemão.

A ação é parte da Operação Contenção, que tem o objetivo de combater a expansão territorial do CV.

Segundo a Polícia Civil, os agentes monitoravam há semanas possíveis rotas de envio de armamentos ao Rio de Janeiro. A apuração apontou para a existência de um carregamento do bairro do Brás, em São Paulo, com destino à capital fluminense.

Nesta quarta, as equipes articularam uma operação e interceptaram um ônibus de turismo no Posto Fiscal de Nhangapi, em Itatiaia, sul do Rio de Janeiro.

Durante a revista no interior e no bagageiro do ônibus, foram localizadas três caixas de papelão contendo seis almofadas, cujo peso excessivo levantou suspeita dos agentes. Ao serem abertas, revelaram um arsenal composto por 30 pistolas semiautomáticas de diversas marcas e calibres e 63 carregadores embalados e ocultos no interior das almofadas.

Conforme a Polícia Civil, a quantidade expressiva de armamento demonstra a sofisticação logística e o elevado poder ofensivo das quadrilhas armadas que atuam no tráfico de drogas no Rio de Janeiro.