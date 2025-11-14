Segurança

Diligências
Notícia

MP pede mais investigações sobre morte de homem em surto durante ação da Brigada Militar em Porto Alegre

Imagens de câmera corporal de policial serão juntadas ao inquérito. Investigações apontaram que agentes agiram em legítima defesa

Gabriela Plentz

