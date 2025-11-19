Motorista que interditou Rodoanel admite que mentiu sobre assalto; ele poderá responder por falsa comunicação de crime

Simulacros de explosivos estavam amarrados ao homem. Polícia Militar de São Paulo / Divulgação

O motorista da carreta que bloqueou o Rodoanel Mário Covas, em São Paulo, no dia 12 de novembro, confessou ter inventado que havia sido alvo de criminosos que o amarraram em supostos explosivos. A informação foi confirmada pelo g1 nesta quarta-feira (19). Ele poderá responder por falsa comunicação de crime.

Dener Laurito dos Santos, de 52 anos, assumiu à Polícia Civil que simulou a situação em depoimento na delegacia de Taboão da Serra. Na quarta-feira da semana passada, a interrupção no trânsito da rodovia chegou a causar 20 quilômetros de congestionamento em cada sentido.

Equipes, como o Esquadrão Antibomba do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), foram acionadas para atender a ocorrência que chegou a durar mais de cinco horas.

Segundo relato dos investigadores ao g1, durante o interrogatório os policiais confrontaram Dener com inconsistências entre o relato dele e o que havia sido apurado. Diante dos questionamentos, o motorista admitiu que forjou toda a situação. Ele disse que armou o artefato falso e se amarrou sozinho dentro da cabine da carreta para "chamar a atenção para a situação e para a causa dos motoristas".

A investigação apontou que um motorista de um carro que aparece nas imagens de câmeras de segurança já tinha dito à polícia que não presenciou nenhuma ação criminosa no local.

Procurado pelo g1, o motorista afirmou que está passando por acompanhamento psicológico. A polícia aguarda os laudos toxicológicos do motorista.

Como foi a ocorrência

Uma carreta bloqueou o Rodoanel Mário Covas, na altura do km 44, na região de Itapecerica da Serra, em São Paulo, na manhã do dia 12. O motorista foi retirado do veículo por volta das 9h20min e foi transferido para atendimento hospitalar.

Já por volta das 10h05min, o caminhão foi deslocado para a lateral da pista e a suspeita de bomba foi descartada. De acordo com a concessionária SPMar, que administra a rodovia, o motorista relatou que teria sido sequestrado e obrigado a colocar o veículo em uma posição que impedisse o fluxo da via.

A empresa diz ainda que o condutor informou que teria sido amarrado na cabine do caminhão a fios de bomba caseira, que na verdade era um simulacro de explosivo.

O homem conduzia o veículo saindo do Acre em direção ao município de São Bernardo do Campo (SP). Houve também apoio aéreo de um helicóptero Águia. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) informou que o assalto teria ocorrido por volta das 5h.

Inicialmente, as forças de segurança trabalhavam com a possibilidade do motorista estar em surto psicótico. No entanto, essa hipótese foi afastada porque, de acordo com a polícia, o motorista estava com as mãos amarradas.