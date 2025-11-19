Segurança

São Paulo
Notícia

Motorista que interditou Rodoanel admite que mentiu sobre assalto; ele poderá responder por falsa comunicação de crime

No dia 12 de novembro, a carreta que ele dirigia fechou a rodovia e causou mais de 20 quilômetros de congestionamento. O esquadrão antibomba chegou a ser acionado 

Zero Hora

