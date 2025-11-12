Segurança

Descartada suspeita de bomba em caminhão que bloqueou o Rodoanel, em São Paulo

Motorista relatou que teria sido sequestrado e amarrado a artefatos. Trânsito já foi liberado nos dois sentidos, após interrupção de aproximadamente cinco horas

