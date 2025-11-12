Descartada suspeita de bomba em caminhão que bloqueou o Rodoanel, em São Paulo

Uma carreta bloqueou o Rodoanel Mário Covas, na altura do km 44, na região de Itapecerica da Serra, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira (12). O motorista foi retirado do veículo por volta das 9h20min e foi transferido para atendimento hospitalar. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde dele, mas ele foi encaminhado consciente e conversando.

Já por volta das 10h05min, o caminhão foi deslocado para a lateral da pista e a suspeita de bomba foi descartada. A ocorrência causou mais de 20 quilômetros de congestionamento, mas o fluxo já foi liberado nos dois sentidos.

De acordo com a concessionária SPMar, que administra a rodovia, o motorista relatou que teria sido sequestrado e obrigado a colocar o veículo em uma posição que impedisse o fluxo da via. A empresa diz ainda que o condutor informou que teria sido amarrado na cabine do caminhão a fios de bomba caseira, que na verdade era um simulacro de explosivo. Devido a essa suspeita, o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi acionado.

O homem conduzia o veículo saindo do Acre em direção ao município de São Bernardo do Campo (SP). Houve também apoio aéreo de um helicóptero Águia.

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) informou que o assalto teria ocorrido por volta das 5h.

Possibilidade de surto descartada

Inicialmente, as forças de segurança trabalhavam com a possibilidade do motorista estar em surto psicótico. No entanto, essa hipótese foi afastada porque, de acordo com a polícia, o motorista estava com as mãos amarradas.

Em entrevista à GloboNews, o coronel Valmor Racorti, comandante do policiamento de choque, informou que quem retirou o motorista do caminhão foi um policial psicólogo, que conseguiu estabelecer um vínculo e convencer o homem que não havia risco de sair do veículo:

— Os familiares nos passaram que ele (o motorista) não tinha histórico de problemas psicológicos, ele apenas estava com muita dor e com o estresse pós-traumático — disse Racorti.

O local da ocorrência

A maior parte dos veículos que ficaram parados no congestionamento era formada por caminhões, isso porque o Rodoanel é uma rodovia construída para o transporte de cargas, com o objetivo de desviar o tráfego pesado das cidades para vias externas e melhorar a mobilidade.

