Moraes se reúne com Castro para obter informações sobre megaoperação no Rio de Janeiro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, irá se reunir com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e outras autoridades fluminenses nesta segunda-feira (3) para falar sobre a megaoperação realizada na semana passada, que deixou ao menos 121 mortos.

De acordo com o g1, a reunião está prevista para ocorrer às 11h no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Polícia Militar, localizado no centro da cidade. As reuniões foram agendadas no âmbito da determinação de Moraes da última quarta-feira (29) para que Castro preste informações sobre o cumprimento das diretrizes adotadas pela Corte na operação policial.

Devem participar do encontro também o secretário estadual de Segurança Pública, Victor Santos, o comandante da Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes, o chefe da Polícia Civil, delegado Felipe Curi, e o diretor da Superintendência-Geral de Polícia Técnica Científica, Waldyr Ramos.

Além disso, Moraes designou audiência conjunta na próxima quarta-feira (5), às 10h, na Sala da Primeira Turma do STF, com diversos órgãos e entidades, incluindo o Conselho Nacional de Direitos Humanos, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o Instituto Anjos da Liberdade e a Associação Direitos Humanos em Rede — Conectas. Os órgãos e entidades listados na decisão deverão indicar os seus representantes à chefia de gabinete até as 15h de terça-feira (4).

Preservação das provas

Moraes determinou no domingo (2) a "preservação e documentação rigorosa e integral" de todos os elementos materiais relacionados à execução da megaoperação. Segundo o magistrado, o Ministério Público ficará a cargo do controle e da averiguação das provas.