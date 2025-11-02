Moraes determina preservação de elementos relacionadas à megaoperação no Rio de Janeiro

Megaoperação foi realizada na terça-feira (28). Mauro PIMENTEL / AFP

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre Moraes determinou neste domingo (2) a "preservação e documentação rigorosa e integral" de todos os elementos materiais relacionados à execução da megaoperação policial de terça-feira (28), no Rio de Janeiro, contra facção criminosa.

Segundo Moraes, o Ministério Público ficará a cargo do controle e da averiguação das provas. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), deverá ser intimado para garantir o respeito à decisão.

Série de audiências

Moraes estará no Rio nesta segunda-feira (3), em uma série de audiências com autoridades do Estado para colher informações sobre a operação. Entre elas, estão reuniões com o governador Cláudio Castro, às 11h, e com o prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD), às 18h.

As reuniões foram agendadas no âmbito da determinação de Moraes, da última quarta-feira (29), para que Cláudio Castro preste informações sobre o cumprimento das diretrizes adotadas pela Corte na operação policial.

Além disso, Moraes designou audiência conjunta, na próxima quarta-feira (5), às 10h, na Sala da Primeira Turma do STF, com diversos órgãos e entidades, incluindo o Conselho Nacional de Direitos Humanos; a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro; o Instituto Anjos da Liberdade; e a Associação Direitos Humanos em Rede - Conectas.

Os órgãos e entidades listados na decisão deverão indicar seus representantes à chefia de Gabinete até as 15h de terça-feira (4).

O que é a ADPF das Favelas

Na chamada ADPF das Favelas, o Supremo determinou, em abril deste ano, uma série de regras para reduzir a letalidade policial no Rio de Janeiro.

A corte determinou a necessidade imperiosa de preservação de quaisquer vestígios relacionados à materialidade de operações policiais com vítimas fatais, bem como de execução de perícia efetiva e independente.