Segurança

Apuração

Moraes determina preservação de elementos relacionadas à megaoperação no Rio de Janeiro

Decisão deste domingo atende a pedido da Defensoria Pública da União. Ministro é relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) das Favelas

Estadão Conteúdo

Flávia Said

