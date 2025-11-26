Segurança

Portão
Notícia

Ministério Público pede  liberdade de idoso preso após ter CNH usada por quadrilha de furto de caminhões

Morador do Vale do Sinos diz ter entregado documento em CFC no momento da renovação. Polícia Civil afirma que carteira de habilitação foi usada em tentativa de locação de imóvel para desmanche de veículos 

Pâmela Rubin Matge

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS