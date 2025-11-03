Ministério Público investiga relatos de maus-tratos e irregularidades no Canil Municipal de Eldorado do Sul

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) apura uma série de depoimentos sobre possíveis irregularidades no Canil Municipal de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana. O inquérito teve início em agosto deste ano e segue em andamento. O MP determinou vistorias urgentes no local para verificar mortes de animais, falta de cuidados veterinários, superlotação e práticas de eutanásia em animais sem histórico de doenças graves.

O canil é administrado por uma empresa contratada pela prefeitura no ano passado. O vínculo foi firmado pelo valor de R$ 825 mil e havia sido prorrogado até abril de 2026.

As vistorias realizadas pela equipe do MP apontam que a médica veterinária responsável técnica comparecia apenas duas vezes por semana ao canil. Além disso, relatos anônimos afirmam que os corpos dos animais mortos seriam guardados em freezers.

Conforme a promotora Mirian Alves de Souza, o município reconheceu que não houve uma adequação dos serviços da empresa para o bem-estar dos animais.

A prefeitura informou que deu início ao procedimento de contratação de nova empresa. A administração municipal foi notificada pelo Ministério Público para que preste informações atualizadas sobre a nova contratação.

Contraponto

Veja a nota divulgada pela prefeitura de Eldorado do Sul:

"NOTA DE ESCLARECIMENTO – CANIL MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL

A Prefeitura de Eldorado do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, vem a público prestar esclarecimentos acerca de informações que vêm sendo divulgadas sobre o abrigo Municipal.

O Setor de Bem-Estar Animal mantém fiscalização permanente sobre o atendimento, verificando condições, procedimentos e eventuais ajustes necessários para assegurar a manutenção da saúde e segurança dos animais acolhidos.

Reconhecendo a importância de aperfeiçoar continuamente as condições de abrigo e acolhimento, a Prefeitura informa que já está em andamento o processo de contratação e adequação de um novo espaço, mais amplo e estruturado de acordo com as necessidades atuais e futuras, garantindo melhor conforto, higiene e bem-estar aos animais, que são prioridade na atuação desta Administração.

A Prefeitura de Eldorado do Sul não compactua com qualquer forma de maus-tratos, negligência ou desrespeito à vida. Todas as ações do Município são pautadas na transparência e no compromisso com a causa animal, estando a Administração à disposição dos órgãos de controle para prestar todos os esclarecimentos necessários e apresentar as informações e documentos que se fizerem pertinentes.

Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul

Secretaria Municipal de Meio Ambiente"