Segurança

Operação Millenium
Notícia

Militar é alvo de operação contra grupo que usava bar como ponto de venda de drogas em Canoas

Casal é suspeito de cooptar jovens para atuar na venda de entorpecentes de dentro do estabelecimento e por telentrega

Guilherme Milman

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS