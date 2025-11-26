Militar do Exército é condenado a 12 anos de prisão por matar morador de rua em Porto Alegre

O subtenente do Exército Jader Luís da Cás foi condenado a 12 anos de prisão por matar o morador de rua João Luís Paulo Machado Ferreira, de 38 anos. O crime ocorreu em agosto de 2023, na Avenida Cristóvão Colombo, em Porto Alegre.

O réu foi condenado por homicídio com as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa, diante das circunstâncias de vingança apontadas pela acusação e da impossibilidade de reação da vítima.

Presidido pela juíza Anna Alice da Rosa Schuh, o júri ocorreu na segunda-feira (24), na Capital, com a determinação do cumprimento da pena em regime fechado. Na época do crime, o militar foi detido no 3º Batalhão de Polícia do Exército.

Relembre o crime

Conforme a denúncia do Ministério Público, o crime ocorreu na noite de 4 de agosto de 2023, no bairro Floresta. Para a acusação, o réu se envolveu em um conflito com moradores em situação de rua.

Após sofrer agressões, o servidor público deixou o local e retornou armado com uma pistola.

Por fim, segundo o MP, o militar atirou em João Luís Paulo Machado Ferreira, que morreu no local. A denúncia apontou que o laudo de necropsia registrou múltiplas perfurações por arma de fogo, o que totalizou oito ferimentos, um deles na nuca da vítima.

O que diz a defesa

Na quarta-feira (26), Jader Marques, advogado que representou o réu no júri, enviou a seguinte nota à reportagem:

"A Defesa do Subtenente Jader Da Cas informa que irá recorrer da decisão do Conselho de Sentença. No entender da Defesa, há nulidades graves que comprometem a regularidade da Sessão Plenária, especialmente a quebra da paridade de armas evidenciada pelo uso do sistema de Consultas Integradas pelo Ministério Público para acessar dados sigilosos de jurados, sem o consentimento ou conhecimento destes, o que foi vedado à Defesa.