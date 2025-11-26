Segurança

Crime ocorrido em 2023
Notícia

Militar do Exército é condenado a 12 anos de prisão por matar morador de rua em Porto Alegre

Subtenente Jader Luís da Cás foi responsabilizado por homicídio com as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima

Vinicius Coimbra

