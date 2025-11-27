Segurança

190 suspeitos
Megaoperação mira grupo do setor de combustíveis que teria causado prejuízo de R$ 26 bilhões aos cofres públicos

Ação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo cumpre mandados de busca e apreensão em cinco Estados e no Distrito Federal

