MC é condenado a 70 anos de prisão por triplo homicídio em Porto Alegre

O Tribunal do Júri condenou Anderson Mello Rios, 33 anos, mais conhecido como MC Nose, a 70 anos, três meses e três dias de reclusão por um triplo homicídio ocorrido em fevereiro de 2022, em Porto Alegre. Conforme a sentença, proferida na noite de quinta-feira (6), o MC também foi responsabilizado por integrar uma organização criminosa. Defesa afirma que recorrerá.

O réu já se encontra no sistema prisional e deve cumprir a pena em regime fechado. O homem já possuía antecedentes criminais e atuava como influenciador musical.

Durante o júri, a promotora do Ministério Público (MP) Lúcia Helena Callegari frisou que além da morte, o réu também produzia músicas relacionadas a assassinatos de rivais:

— O réu, que é um MC e autor de músicas que falam sobre matar inimigos, as quais, inclusive, mostrei durante o julgamento e que demonstravam (...) o envolvimento do réu com os fatos, com a organização criminosa e com a criminalidade, resultando nesses tristes fatos — analisou.

Outras 14 pessoas denunciadas pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) respondem pelo triplo homicídio, mas em processos separados.

Relembre o caso

O triplo homicídio ocorreu em fevereiro de 2022, em uma residência no bairro Jardim Carvalho, zona leste de Porto Alegre.

Foram assassinados com tiros de fuzil e pistola os irmãos Paulo Gabriel Corrêa Lima, 18 anos, e João Vitor Corrêa de Lima, 16. Outro adolescente de 17 anos, Pedro Henrique Silva Santos Soares, conhecido como Maia, também foi alvo do ataque.

No momento do crime, o trio estava em uma casa invadida pelo tráfico, sem móveis, apenas com colchões, na Rua A. O ataque aconteceu pouco depois que a BM havia encerrado policiamento ostensivo no bairro.

Conforme o Ministério Público, a ação foi motivada por disputas ligadas ao tráfico de drogas.

Contraponto

Zero Hora entrou em contato com o advogado Gelson Fassina, que representa Anderson Mello Rios. Em nota, a defesa afirmou que recorrerá da condenação e sugeriu que o Ministério Público criminalizou a cultura periférica ao ligar o histórico de MC do réu com a autoria dos crimes.