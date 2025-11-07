Segurança

Caso de 2022
Notícia

MC é condenado a 70 anos de prisão por triplo homicídio em Porto Alegre

Conforme a sentença, Anderson Mello Rios, 33 anos, mais conhecido como MC Nose, também foi responsabilizado por integrar uma organização criminosa

Júlia Ozorio

