Segurança

Feminicídio
Notícia

Marido revela que mulher morta em trilha de SC tinha marcas de espancamento: "Bateu com um objeto no rosto"

Catarina Kasten foi vítima de abuso sexual e depois foi assassinada. O suspeito confessou o crime e disse que estava sob efeito de drogas

Estadão Conteúdo

