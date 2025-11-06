Segurança

Força-Tarefa
Notícia

Mais de uma tonelada de fios e cabos da CEEE Equatorial são apreendidos em reciclagem de Cachoeirinha

Material tinha a identificação da empresa de energia elétrica, indicando possíveis crimes de furto e receptação de cabos. Polícia Civil investigará a origem do material

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS