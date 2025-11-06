Mais de uma tonelada de fios e cabos da CEEE Equatorial são apreendidos em reciclagem de Cachoeirinha

Polícia Civil vai investigar a origem do material. SSP / Divulgação

Uma força-tarefa apreendeu quase uma tonelada e meia de fios de cobre e cabos de alumínio em uma reciclagem de Cachoeirinha, na Região Metropolitana, nesta quarta-feira (5). A ação envolveu diferentes forças da segurança.

Conforme o tenente-coronel Jeferson Eroni, coordenador da Força-Tarefa Fios e Cabos da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), foram encontrados 1,4 mil quilos de cobre e 39,5 quilos de cabos de alumínio na empresa, que fica no bairro Industrial.

Todo o material tinha a identificação da CEEE Equatorial, indicando possíveis crimes de furto e receptação de cabos. Segundo o coronel Eroni, a proprietária da reciclagem negou que os itens sejam fruto de ação criminosa. No entanto, a Polícia Civil investigará a origem do material.

— Essa ação visa coibir o furto e comercialização ilegal de fios e cabos oriundos da rede pública e privada. A Força tarefa fios e cabos atua em todo Estado e orientamos a população a denunciar via 181 esse tipo de situação — reforçou Eroni.