Mais de 30 suspeitos de integrar o Comando Vermelho são presos na Bahia e no Ceará

Autoridades cumprem 90 mandados judiciais contra o Comando Vermelho na Bahia e no Ceará.

Seis dias após a megaoperação que deixou 121 mortos no Rio de Janeiro, o Comando Vermelho (CV) volta a ser alvo das autoridades. Deflagrada na manhã desta terça-feira (4), a Operação Freedom prendeu 33 suspeitos de atuar pela facção na Bahia e outros dois no Ceará.

Um dos presos durante a ação é apontado como chefe do CV em Salvador. Também foi presa a companheira dele, suspeita de controlar o fluxo financeiro da facção na capital baiana, conforme o g1.

O foco da operação é desarticular o núcleo armado e financeiro da facção criminosa na Bahia. As polícias Civil, Federal e Militar cumprem 90 mandados judiciais em Salvador, no interior da Bahia e no Ceará.

"A Freedom tem como foco enfraquecer a estrutura criminosa, apreender armas e bens, prender lideranças e interromper o fluxo de recursos ilícitos usados para sustentar o domínio territorial e a prática de homicídios", diz nota da Polícia Civil da Bahia.